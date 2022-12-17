«Монако» требует от «Баварии» два миллиона евро за прекращение аренды Нюбеля

Французский «Монако» озвучил свои требования мюнхенской «Баварии» по голкиперу Александру Нюбелю, который проводит уже второй сезон за «монегасков» на правах аренды. Если верить журналисту Филиппу Кесслеру, французский клуб требует два миллиона евро, чтобы прекратить аренду немца.

Для «Баварии» возвращение Нюбеля является пока самым приоритетным вариантом в силу своей бюджетности. Другое дело, что сам Александр не горит желанием возвращаться в клуб из-за натянутых отношений с тренером вратарей.

Напомним, команда Юлиана Нагельсманна ищет нового голкипера на замену Мануэлю Нойеру, который пропустит остаток сезона из-за перелома ноги.