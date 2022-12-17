Буну с детства болеет за «Баварию», «Севилья» отпустит его за 20 миллионов евро

Голкипер «Севильи» Яссин Буну открыт к переходу в мюнхенскую «Баварию». По информации от журналиста Филиппа Кесслера, выступления марокканца на чемпионате мира очень впечатлили бывшего вратаря «красной машины», а ныне председателя правления Оливера Кана.

Более того, сам Буну с детства поддерживает мюнхенцев и с удовольствием перебрался бы на «Альянц Арену». Переходу пока мешает требуемая «Севильей» сумма выкупа, которая составляет 20 миллионов евро. «Бавария» вряд ли хочет тратить такие деньги на игрока, который должен заменить травмированного Мануэля Нойера всего лишь на краткосрочной основе.