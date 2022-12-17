Лайч вернулся к индивидуальным тренировкам

Защитник «Майнца» Максим Лайч вернулся в расположение команды, где занимался по индивидуальной программе. Об этом сообщает GGFN.

Лайч брал перерыв в середине октября из-за физического и психического истощения. 24-летний футболист пропустил семь игр «Майнца».

Неделю назад спортивный директор «Майнца» Мартин Шмидт сказал о Лайче: «Мы подождем и посмотрим, как всё будет развиваться. Конечно, все надеются, что до Рождества мы заметим, что ему стало лучше, чтобы он мог полноценно начать второго января».

В данный момент «Майнц» располагается на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Германии.