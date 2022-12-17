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Чемпионат Германии. Бундеслига

Лайч вернулся к индивидуальным тренировкам

17 Декабря 2022 • 09:14 Комментировать
Унион Берлин
...
Майнц
04.02 17:30

Защитник «Майнца» Максим Лайч вернулся в расположение команды, где занимался по индивидуальной программе. Об этом сообщает GGFN.

Лайч брал перерыв в середине октября из-за физического и психического истощения. 24-летний футболист пропустил семь игр «Майнца».

Неделю назад спортивный директор «Майнца» Мартин Шмидт сказал о Лайче: «Мы подождем и посмотрим, как всё будет развиваться. Конечно, все надеются, что до Рождества мы заметим, что ему стало лучше, чтобы он мог полноценно начать второго января».

В данный момент «Майнц» располагается на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Майнц Бундеслига Мартин Шмидт Максим Лайч
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УНИОН БЕРЛИН МАЙНЦ
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