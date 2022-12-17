«Интер» и «Бавария» нацелились на форварда сборной Франции

Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам находится в сфере интересов двух европейских топ-клубов. Согласно информации журналиста Джанлуки ди Марцио, главным претендентом на француза является миланский «Интер». Конкуренцию «нерадзурри» готова составить мюнхенская «Бавария».

Маркус не собирается подписывать новое трудовое соглашение с нынешним клубом. Его контракт с «Боруссией» истекает по завершении сезона-2022/2023. В текущем розыгрыше немецкой Бундеслиги Тюрам провел 15 матчей, в которых забил десять мячей и сделал три результативные передачи.