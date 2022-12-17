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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Интер» и «Бавария» нацелились на форварда сборной Франции

17 Декабря 2022 • 08:15 Комментировать

Нападающий менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам находится в сфере интересов двух европейских топ-клубов. Согласно информации журналиста Джанлуки ди Марцио, главным претендентом на француза является миланский «Интер». Конкуренцию «нерадзурри» готова составить мюнхенская «Бавария».

Маркус не собирается подписывать новое трудовое соглашение с нынешним клубом. Его контракт с «Боруссией» истекает по завершении сезона-2022/2023. В текущем розыгрыше немецкой Бундеслиги Тюрам провел 15 матчей, в которых забил десять мячей и сделал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бавария Боруссия Мёнхенгладбах Маркус Тюрам Трансферы футбола - зима 2023
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