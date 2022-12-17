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Нюбель отказывается возвращаться в «Баварию» из-за одного человека

17 Декабря 2022 • 03:32 Комментировать

Возвращение голкипера Александра Нюбеля в мюнхенскую «Баварию» может не состояться. Немецкий гранд рассматривает 26-летнего вратаря в качестве замены травмированному Мануэлю Нойеру, выбывшему из-за перелома ноги до конца сезона.

Как отмечает Sky Sports, Нюбель категорически отказывается возвращаться в мюнхенский гранд, пока там работает тренер голкиперов Тони Топалович. В самом клубе не собираются расставаться с этим специалистом.

В настоящий момент Нюбель является игроком «Монако». Он принял участие в 15 поединках чемпионата Франции, в которых пропустил 21 гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Бавария Александр Нюбель
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