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Агент: «Мукоко интересен всем топ-клубам Европы»

17 Декабря 2022 • 01:36 Комментировать

Талантливый нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко находится в сфере интересов многих топ-клубов Европы. Об этом заявил его агент Патрик Уильямс.

«Юссуфа интересен всем топ-клубам Европы. К тому же он может стать свободным агентом. У него отличное будущее в сборной Германии», - передает слова агента Sky Germany.

Действующий трудовой договор 18-летнего форварда со «шмелями» истекает летом следующего года. В нынешнем сезоне Юссуфа принял участие в 22 поединках за дортмундскую команду, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Юссуфа Мукоко
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