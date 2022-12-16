«Бавария» нашла замену Нойеру

Швейцарский голкипер Янн Зоммер может покинут менхенгладбахскую «Боруссию» в январское трансферное окно. Согласно сообщения Sky, в услугах 33-летнего вратаря заинтересована мюнхенская «Бавария». Чемпион Бундеслиги рассматривает Зоммера в качестве замены Мануэлю Нойеру, выбывшему до конца сезона из-за перелома ноги.

Главным конкурентом «Баварии» в споре за трансфер швейцарца считается «Манчестер Юнайтед». Контракт Янна с «Боруссией» рассчитан до конца нынешнего сезона, поэтому его можно подписать в январе по сниженной цене.

В текущем розыгрыше чемпионата Германии Зоммер провел десять матчей, в которых пропустил 14 мячей.