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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мусиала стал лучшим игроком «Баварии» в ноябре

16 Декабря 2022 • 20:50 Комментировать

Полузащитник Джамал Мусиала признан лучшим футболистом ноября в «Баварии». Об этом сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

19-летний хавбек выиграл в голосовании среди болельщиков. Второе место занял форвард Эрик Чупо-Мотинг, а третьим стал нападающий Серж Гнабри.

В текущем сезоне Мусиала принял участие в 22 матчах за «Баварию», забил 12 мячей и записал в свой актив десять результативных передач.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 34 очка после 15 туров. Напомним, Бундеслига находится на зимней паузе, возобновление турнира запланировано на 20 января.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Джамал Мусиала
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