Мусиала стал лучшим игроком «Баварии» в ноябре

Полузащитник Джамал Мусиала признан лучшим футболистом ноября в «Баварии». Об этом сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

19-летний хавбек выиграл в голосовании среди болельщиков. Второе место занял форвард Эрик Чупо-Мотинг, а третьим стал нападающий Серж Гнабри.

В текущем сезоне Мусиала принял участие в 22 матчах за «Баварию», забил 12 мячей и записал в свой актив десять результативных передач.

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 34 очка после 15 туров. Напомним, Бундеслига находится на зимней паузе, возобновление турнира запланировано на 20 января.