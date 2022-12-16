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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» сохраняет интерес к полузащитнику «Айнтрахта»

16 Декабря 2022 • 16:01 Комментировать

«Барселона» не потеряла интерес к полузащитнику франкфуртского «Айнтрахта» Даити Камада, который летом с большой долей вероятности станет свободным агентом, так как не собирается продлевать свой нынешний контракт с немецким клубом.

По информации от Frankfurter Rundschau, в «Барселоне» всерьёз рассматривают вариант с трансфером японца следующим летом. Правда, каталонский клуб может столкнуться с конкуренцией со стороны дортмундской «Боруссии». Ранее итальянский журналист Николо Скира заявил, что «шмели» уже начали переговоры с игроком по поводу перехода летом 2023 года.

В нынешнем сезоне на счету 26-летнего Камада 7 голов и 3 результативные передачи в Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Айнтрахт Франкфурт Даити Камада
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