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«Барселона» надеется, что Мукоко откажется от нового контракта с «Боруссией»

16 Декабря 2022 • 11:15 Комментировать

Каталонская «Барселона» не теряет надежд подписать форварда дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко следующим летом. Если верить изданию Sport, «сине-гранатовые» надеются, что нападающий не подпишет новый контракт со «шмелями» и уйдёт в июне 2023 года свободным агентом.

Напомним, в последнее время стало появляться много слухов о том, что Мукоко близок к подписанию нового контракта с «Боруссией». 18-летний форвард в этом сезоне отметился в Бундеслиге 6 голами и 3 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Мукоко также является одной из трансферных целей лондонского «Челси». «Пенсионеры» не прочь купить игрока зимой, заплатив «Боруссии» компенсацию за полгода до истечения контракта.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Дортмунд Юссуфа Мукоко
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