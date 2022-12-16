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«Севилья» согласна отпустить Буну в «Баварию», но за 50 миллионов евро

16 Декабря 2022 • 10:51 Комментировать

Голкипер сборной Марокко Яссин Буну может заменить в «Баварии» травмированного Мануэля Нойера, который больше не сыграет в этом сезоне из-за перелома ноги. По информации от Marca, «Севилья» готова отпустить своего голкипера, но только за сумму отступных, которая составляет 50 миллионов евро.

Буну лишь недавно продлил контракт с андалузским клубом до 2025 года, вследствие чего сумма отступных в контракте тоже обновилась. 31-летний Буну стал одним из лучших голкиперов этого чемпионата мира, дойдя со сборной Марокко до полуфинала. Тем не менее, «Бавария» сейчас нуждается в более бюджетном варианте. Приоритетом является возвращение из аренды Александра Нюбеля, который выступает за «Монако».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Севилья Мануэль Нойер Яссин Буну
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