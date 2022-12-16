«Боруссия» может сохранить нападающего, которого хотят «Челси» и «МЮ»

Дортмундская «Боруссия» может сохранить в своем составе нападающего Юссуфу Мукоко, на которого претендуют лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Согласно информации Metro, руководство «шмелей» провело переговоры с игроком и достигло с ним принципиальной договоренности о новой сделке. Подписание контракта между сторонами состоится ближе к концу текущего месяца.

Срок действующего контракта Мукоко с «Боруссией» рассчитан до середины следующего года. Он выступает за «шмелей» с 2020 года.

В нынешнем сезоне Юссуфа провел 14 матчей в Бундеслиге, отметившись шестью голами и тремя ассистами.