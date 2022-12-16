«Монца» ведёт переговоры с «Вольфсбургом» по Брекало

Итальянская «Монца» ведёт переговоры с немецким «Вольфсбургом» по поводу трансфера нападающего Йосипа Брекало. Об этом сообщает CalcioMercato.

Футболист провёл предыдущий сезон в аренде в «Торино», и хотя клуб пытался предложить ему полноценный контракт, игрок хотел присоединиться к клубу, который выступает в Лиге чемпионов.

На текущий момент «Вольфсбург», имея в своём активе 23 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Монца» же с 16 баллами располагается лишь на 14 месте в Серии А.

Переход, скорее всего, состоится в ближайшее зимнее трансферное окно.