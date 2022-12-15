«Бавария» может отказаться от замены Нойеру и согласиться на Ульрайха в качестве основного вратаря

Запасной голкипер мюнхенской «Баварии» Свен Ульрайх может стать основным во второй половине сезона. По информации от журналиста Кристиана Фалька, команда Юлиана Нагельсманна может отказаться от замены Мануэлю Нойеру, который больше не поможет «красной машине» в этом сезоне из-за перелома ноги.

Вследствие этого, место в основе может занять 34-летний Ульрайх, который выступает за команду с 2015 года. Правда, сезон 2020/21 голкипер провёл в составе «Гамбурга».

Самым выгодным вариантом на замену Нойеру является Александр Нюбель, но отозвать его из аренды в «Монако» пока сложно, так как французский клуб требует компенсацию. «Бавария» также рассматривает вариант с трансфером голкипера сборной Хорватии Доминика Ливаковича, который зарекомендовал себя как одного из лучших вратарей этого чемпионата мира.