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«Бавария» рассчитывает, что Лаймер в силу своей универсальности сможет заменить Павара

15 Декабря 2022 • 12:34 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» хочет, чтобы полузащитник «РБ Лейпцига» Конрад Лаймер в будущем также помог команде закрыть позицию правого защитника. Об этом сообщает немецкое издание Kicker.

По информации от источника, «Бавария» не хочет искать футболиста на замену Бенжамену Павару, который наверняка покинет команду следующим летом. Из-за этого в клубе надеются, что Лаймер при надобности сможет закрыть позицию правого защитника, хотя номинально австриец является центральным полузащитником.

Напомним, ранее сообщалось, что Конрад достиг с «Баварией» устного соглашения по трансферу на правах свободного агента, который должен состояться следующим летом, когда у игрока закончится контракт с «РБ Лейпцигом».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг Конрад Лаймер
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