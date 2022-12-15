«Бавария» приняла решение по будущему Сане

В мюнхенской «Баварии» заинтересованы в подписании нового трудового соглашения с атакующим полузащитником Лероем Сане, утверждает Sport Bild. Боссы чемпиона Бундеслиги планируют оформить новую сделку до завершения нынешнего сезона.

Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Лероя в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне вингер поучаствовал в 19 поединках за мюнхенский коллектив, в которых записал на свой счет десять забитых мячей и шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что подписать Сане хочет лондонский «Арсенал».