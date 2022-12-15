Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Финал
Аргентина Аргентина
Франция Франция
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» приняла решение по будущему Сане

15 Декабря 2022 • 08:51 Комментировать

В мюнхенской «Баварии» заинтересованы в подписании нового трудового соглашения с атакующим полузащитником Лероем Сане, утверждает Sport Bild. Боссы чемпиона Бундеслиги планируют оформить новую сделку до завершения нынешнего сезона.

Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Лероя в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне вингер поучаствовал в 19 поединках за мюнхенский коллектив, в которых записал на свой счет десять забитых мячей и шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что подписать Сане хочет лондонский «Арсенал».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лерой Сане
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Декабря
08:51 · Германия. Бундеслига
«Бавария» приняла решение по будущему Сане
14 Декабря
20:26 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» готов предложить за талантливого Мукоко 10 млн евро 2
20:22 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» может подписать Буну на фоне потери Нойера слухи
16:31 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» может арендовать Кейлора Наваса, чтобы заменить Нойера
16:16 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич: «Бавария» не будет спешить с заменой Нойеру»
16:03 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» может купить нападающего из АПЛ
12:48 · Германия. Бундеслига
Мукоко близок к продлению контракта с «Боруссией»
10:40 · Германия. Бундеслига
Геррейру может покинуть «Боруссию» Дортмунд в конце сезона
08:10 · Германия. Бундеслига
Маттеус: «Нойер повёл себя безответственно»
02:48 · Германия. Бундеслига
Павар принял окончательное решение о своём будущем в «Баварии»
13 Декабря
21:14 · Германия. Бундеслига
​Вернер восстанавливается с опережением графика
17:27 · Россия. Премьер-лига
Кордоба в ближайшее время может покинуть «Краснодар»
16:06 · Германия. Бундеслига
Лаймер подпишет с «Баварией» контракт на 5 лет
15:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
В «Баварии» не все считают Ливаковича идеальной заменой Нойеру
15:45 · Германия. Бундеслига
В контракте у Нойера с «Баварией» нет пункта, который запрещает игроку кататься на лыжах
Все новости
Рекомендуем