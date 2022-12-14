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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Бавария» может подписать Буну на фоне потери Нойера слухи

14 Декабря 2022 • 20:22 Комментировать

«Бавария» потеряла Мануэля Нойера до конца нынешнего сезона. Основной голкипер мюнхенского клуба получил перелом ноги. Теперь «Бавария» вынуждена усиливать вратарскую позицию в зимнее трансферное окно.

Как сообщает AS, «Бавария» может подписать голкипера Яссина Буну, который обратил на себя внимание за счёт качественной игры на чемпионате мира за сборную Марокко. 

На клубном уровне Яссин Буну представляет «Севилью». Эксперты портала transfermarkt оценивают Буну в 15 миллионов евро.

За «Севилью» Яссин Буну провёл 120 матчей, в которых пропустил 109 голов. Однажды Буну удалось даже забить за андалузский клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Севилья Яссин Буну Трансферы футбола - зима 2023
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