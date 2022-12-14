​«Бавария» может арендовать Кейлора Наваса, чтобы заменить Нойера

Травма Мануэля Нойера вынуждает «Баварию» выходить на трансферный рынок в поисках вратаря. Пресса активно связывает мюнхенский клуб с Кейлором Навасом из «ПСЖ». По данным Kicker, «Бавария» может арендовать костариканца на остаток сезона 2022/2023.

Кейлор Навас наверняка будет заинтересован в краткосрочном переезде в Мюнхен. Дело в том, что в «ПСЖ» он является вторым вратарём после Джанлуиджи Доннаруммы. В сезоне 2022/2023 Навас не провёл за парижан ни одного матча.

15 декабря Кейлору Навасу исполнится 36 лет. Действующий контракт связывает голкипера с «ПСЖ» до конца сезона 2023/2024.