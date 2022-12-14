Салихамиджич: «Бавария» не будет спешить с заменой Нойеру»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич дал понять, что клуб не намерен спешить с поиском замены голкиперу Мануэлю Нойеру, который больше не поможет команде Юлиана Нагельсманна в нынешнем сезоне из-за перелома ноги.

«Когда настанет время искать замену, мы не будем спешить с решением. Мы будем действовать спокойно и взвешивать все за и против», – цитирует Салихамиджича Bild.

Ранее ходили слухи, что одним из вариантов на замену Нойеру является голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович. В шорт-листе у мюнхенцев также находятся Кейлор Навас, Янн Зоммер и Александр Нюбель, который хоть и принадлежит «Баварии», но выступает в аренде за «Монако».