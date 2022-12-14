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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мукоко близок к продлению контракта с «Боруссией»

14 Декабря 2022 • 12:48 Комментировать

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко близок к тому, чтобы заключить со своим клубом новый контракт. Напомним, нынешнее соглашение немца со «шмелями» заканчивается в конце нынешнего сезона.

Как сообщает Ruhr Nachrichten BVB, Мукоко достиг принципиального соглашения с руководством «Боруссии» по новому контракту. Очень важную роль сыграли взаимоотношения форварда с главным тренером Эдином Терзичем.

В нынешнем сезоне Мукоко отметился в Бундеслиге 6 голами и 3 результативными пасами. В трансфере Юссуфа на правах свободного агента следующим летом были заинтересованы два европейских топ-клуба – «Барселона» и «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Юссуфа Мукоко
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