Мукоко близок к продлению контракта с «Боруссией»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко близок к тому, чтобы заключить со своим клубом новый контракт. Напомним, нынешнее соглашение немца со «шмелями» заканчивается в конце нынешнего сезона.

Как сообщает Ruhr Nachrichten BVB, Мукоко достиг принципиального соглашения с руководством «Боруссии» по новому контракту. Очень важную роль сыграли взаимоотношения форварда с главным тренером Эдином Терзичем.

В нынешнем сезоне Мукоко отметился в Бундеслиге 6 голами и 3 результативными пасами. В трансфере Юссуфа на правах свободного агента следующим летом были заинтересованы два европейских топ-клуба – «Барселона» и «Челси».