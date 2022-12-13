Лаймер подпишет с «Баварией» контракт на 5 лет

Полузащитник «РБ Лейпцига» Конрад Лаймер следующим летом подпишет контракт с мюнхенской «Баварией» сроком на 5 лет. Об условиях личного соглашения смог разузнать итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Вчера источник сообщил, что стороны достигли устного соглашения по трансферу на правах свободного агента летом 2023 года. Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн давно настаивал на этом трансфере, поэтому руководство заключило предварительное соглашение с австрийцем.

К кандидатуре Лаймера также был интерес со стороны английских клубов, но главным приоритетом Конрада являлся переход в «Баварию».