Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 финала
Аргентина Аргентина
Хорватия Хорватия
1/2 финала
Франция Франция
Марокко Марокко
Чемпионат Германии. Бундеслига

Лаймер подпишет с «Баварией» контракт на 5 лет

13 Декабря 2022 • 16:06 Комментировать

Полузащитник «РБ Лейпцига» Конрад Лаймер следующим летом подпишет контракт с мюнхенской «Баварией» сроком на 5 лет. Об условиях личного соглашения смог разузнать итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

Вчера источник сообщил, что стороны достигли устного соглашения по трансферу на правах свободного агента летом 2023 года. Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн давно настаивал на этом трансфере, поэтому руководство заключило предварительное соглашение с австрийцем.

К кандидатуре Лаймера также был интерес со стороны английских клубов, но главным приоритетом Конрада являлся переход в «Баварию».

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг Конрад Лаймер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Декабря
16:06 · Германия. Бундеслига
Лаймер подпишет с «Баварией» контракт на 5 лет
15:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
В «Баварии» не все считают Ливаковича идеальной заменой Нойеру
15:45 · Германия. Бундеслига
В контракте у Нойера с «Баварией» нет пункта, который запрещает игроку кататься на лыжах
15:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Агенты Ливаковича отказываются комментировать слухи о переходе в «Баварию»
15:10 · Германия. Бундеслига
У «Боруссии» ещё есть шансы сохранить Мукоко
14:26 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» приготовил 110 миллионов на трансфер полуфиналиста ЧМ-2022 1
13:40 · Германия. Бундеслига
Забитцер не покинет «Баварию» в январе
13:29 · Германия. Бундеслига
«Бавария» ведёт переговоры с «Монако» по возвращению Нюбеля, но с самим игроком пока никто не связывался
13:18 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Реал» не намерен платить за Гвардиола столько же, сколько «Челси» и «Манчестер Сити»
11:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сделал предложение форварду сборной Германии
11:47 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» Дортмунд не хочет продавать Мукоко в «Челси» зимой, хотя игрок уже летом может стать свободным агентом
11:35 · Германия. Бундеслига
Саншеш: «Я очень рано перешёл в «Баварию»
12 Декабря
23:27 · Германия. Бундеслига
Инсайдер: «Бавария» начала переговоры по Ливаковичу
22:57 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Ливерпуль» сделает всё, чтобы история с Тчуамени не повторилась в случае с Беллингемом»
18:34 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиол вряд ли поедет к Гвардиоле и в АПЛ вообще 1 слухи
Все новости
Рекомендуем