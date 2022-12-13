В контракте у Нойера с «Баварией» нет пункта, который запрещает игроку кататься на лыжах

Представители голкипера мюнхенской «Баварии» Мануэля Нойера ответили на слухи, которые появились в немецкой прессе в последние дни. Напомним, ранее по сети расползлась информация, согласно которой футболист якобы нарушил условия контракта со своим клубом, решив покататься на лыжах во время отпуска.

Тем не менее, представители вратаря объяснили немецкому изданию Bild, что в контракте Нойера с «Баварией» нет пункта, который запрещает Мануэлю кататься на лыжах. Напомним, в результате этого футболист сломал ногу, из-за чего не сможет помочь своей команде в оставшейся части сезона.

Сейчас «Бавария» находится в поисках замены Нойеру. Среди вариантов – голкипер сборной Хорватии и загребского «Динамо» Доминик Ливакович.