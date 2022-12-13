У «Боруссии» ещё есть шансы сохранить Мукоко

Дортмундская «Боруссия» не теряет надежд продлить контракт со своим нападающим Юссуфа Мукоко. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «шмели» всё ещё сохраняют шансы подписать с форвардом новое соглашение, так как у немца отличные отношения с руководством и главным тренером Эдином Терзичем.

По версии источника, ключевое значение будет иметь тайминг. Если клуб сможет удовлетворить личные запросы Юссуфа до конца декабря, то игрок вполне может остаться. Если же нет, у Мукоко начиная с января будет возможность вести переговоры с другими клубами.

Напомним, в услугах форварда заинтересованы лондонский «Челси» и каталонская «Барселона».