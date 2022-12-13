Забитцер не покинет «Баварию» в январе

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Марсель Забитцер не покинет команду в зимнее трансферное окно. По информации от журналиста Фабрицио Романо, австриец даже не рассматривает такой вариант.

Несмотря на то, что Забитцер не всегда регулярно играет в стартовом составе «Баварии», игрок намерен продолжать борьбу за место в основе с Леоном Горецкой, который вытеснил его после восстановления.

В нынешнем сезоне Забитцер отметился одним голом и результативной передачей в чемпионате Германии. Следующим летом «Бавария» наверняка подпишет Конрада Лаймера на правах свободного агента. Тогда Марсель может задуматься об отъезде из Мюнхена.