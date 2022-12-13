«Бавария» ведёт переговоры с «Монако» по возвращению Нюбеля, но с самим игроком пока никто не связывался

Мюнхенская «Бавария» начала переговоры с «Монако» по возвращению голкипера Александра Нюбеля, который выступает за «монегасков» на правах аренды.

По информации от журналиста Флориана Плеттенберга в социальных сетях, стороны пока далеки от достижения компромисса. Более того, «Монако» хочет продлить аренду Нюбеля ещё на один сезон.

Если верить источнику, с самим игроком пока никто не связывался. Александр не горит желанием возвращаться в Мюнхен, так как ранее чувствовал недоверие со стороны тренерского штаба.

Напомним, «Бавария» находится в поисках нового голкипера из-за травмы Мануэля Нойера, который сломал ногу и больше не поможет клубу в этом сезоне.