Саншеш: «Я очень рано перешёл в «Баварию»

Хавбек сборной Португалии и французского «ПСЖ» Ренату Саншеш вспомнил о своем переходе в мюнхенскую «Баварию».

«Я выбрал Мюнхен, потому что они очень сильно хотели меня подписать. Тогда я думал, что готов к такому вызову, но сейчас понимаю, что поспешил. Но это помогло мне повзрослеть. Я правильно сделал, выбрав «Баварию», но сделал это очень рано. Я ощущал огромное давление, из-за чего не смог проявить себя», - передает слова португальца Views.

25-летний полузащитник выступает за «ПСЖ» с августа 2022 года. Его контракт с парижским грандом рассчитан до середины 2027 года. Трансферный ценник Ренату – 25 миллионов евро.