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Чемпионат Германии. Бундеслига

Саншеш: «Я очень рано перешёл в «Баварию»

13 Декабря 2022 • 11:35 Комментировать

Хавбек сборной Португалии и французского «ПСЖ» Ренату Саншеш вспомнил о своем переходе в мюнхенскую «Баварию».

«Я выбрал Мюнхен, потому что они очень сильно хотели меня подписать. Тогда я думал, что готов к такому вызову, но сейчас понимаю, что поспешил. Но это помогло мне повзрослеть. Я правильно сделал, выбрав «Баварию», но сделал это очень рано. Я ощущал огромное давление, из-за чего не смог проявить себя», - передает слова португальца Views.

25-летний полузащитник выступает за «ПСЖ» с августа 2022 года. Его контракт с парижским грандом рассчитан до середины 2027 года. Трансферный ценник Ренату – 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Ренату Саншеш
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