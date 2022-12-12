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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» хочет продлить контракт с Ольмо

12 Декабря 2022 • 15:12 Комментировать

Испанский полузащитник Дани Ольмо может подписать новый контракт с «РБ Лейпцигом». Об этом поведал спортивный директор «быков» Макс Эберль.

«Мы продолжаем переговоры с Ольмо. Этот вопрос стоит на повестке дня», - поведал функционер во время пресс-конференции.

Срок действующего трудового договора между сторонами истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне Ольмо принял участие в 14 поединках, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

По итогам 15 туров Бундеслиги «РБ Лейпциг» набрал 28 баллов и располагается на третьем месте в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Дани Ольмо
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