«РБ Лейпциг» хочет продлить контракт с Ольмо

Испанский полузащитник Дани Ольмо может подписать новый контракт с «РБ Лейпцигом». Об этом поведал спортивный директор «быков» Макс Эберль.

«Мы продолжаем переговоры с Ольмо. Этот вопрос стоит на повестке дня», - поведал функционер во время пресс-конференции.

Срок действующего трудового договора между сторонами истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне Ольмо принял участие в 14 поединках, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

По итогам 15 туров Бундеслиги «РБ Лейпциг» набрал 28 баллов и располагается на третьем месте в таблице.