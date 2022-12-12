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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Посмотрите на Санчо»: Инс предостерегает Беллингема

12 Декабря 2022 • 14:47 Комментировать

19-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем в настоящий момент находится на радаре многих европейских грандов. Известный в прошлом футболист Пол Инс предостерегает талантливого игрока сборной Англии, приводя пример Джедона Санчо.

«Около Беллингема будет много клубов, но ему нужно быть осторожным. Посмотрите на Джедона Санчо, который перешёл из «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед» и теперь имеет трудности», - сказал Инс, чьи слова на своих страницах приводит портал Goal.com.

Стоит сказать, что фаворитом в борьбе за подписание Джуда Беллингема считается «Ливерпуль».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Пол Инс Джуд Беллингем
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