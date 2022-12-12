​«Посмотрите на Санчо»: Инс предостерегает Беллингема

19-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем в настоящий момент находится на радаре многих европейских грандов. Известный в прошлом футболист Пол Инс предостерегает талантливого игрока сборной Англии, приводя пример Джедона Санчо.

«Около Беллингема будет много клубов, но ему нужно быть осторожным. Посмотрите на Джедона Санчо, который перешёл из «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед» и теперь имеет трудности», - сказал Инс, чьи слова на своих страницах приводит портал Goal.com.

Стоит сказать, что фаворитом в борьбе за подписание Джуда Беллингема считается «Ливерпуль».