Новый тренер «Рейнджерс» хочет, чтобы клуб выкупил Тильмана у «Баварии»

Новый тренер «Рейнджерс» Майкл Бил выразил желание, чтобы его клуб выкупил нападающего Малика Тильмана у мюнхенской «Баварии» на постоянной основе. Напомним, футболист играет за шотландский клуб с этого лета на правах аренды.

«Я не знаю, какая нам сумма ради этого понадобится. Также я не могу сказать, что нам нужно сделать для этого трансфера. Но если бы у меня была возможность, я бы определённо подписал Тильмана на постоянной основе», – сказал Бил на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Тильман успел отметиться в чемпионате Шотландии тремя голами и двумя результативными передачами. В прошлой кампании Малик провёл 4 матча за «Баварию» в Бундеслиге, где не отметился ни одним голевым действием.