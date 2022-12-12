«Бавария» всерьёз рассматривает трансфер Гвардиола

Мюнхенская «Бавария» присоединилась к гонке за центральным защитником «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиолом, на которого претендуют и другие европейские топ-клубы. Напомним, в списке заинтересованных находятся лондонский «Челси», мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

По информации от журналиста Санти Ауны, представители «Баварии» в ближайшее время хотят провести встречу с окружением Йошко, чтобы изучить возможность провернуть трансфер следующим летом. Ранее ходили слухи, что в контракте Гвардиола прописана сумма отступных, которая составляет более 100 миллионов евро.