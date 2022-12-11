​«ПСЖ» не отказывается от борьбы за Беллингема и готов потратиться

«ПСЖ» не отказался от борьбы за подписание полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. Как сообщает El Nacional, гранд французского футбола готов заплатить за 19-летнего игрока сборной Англии более 120 миллионов евро.

Джуда Беллингема ранее слухи активно связывали с «Реалом» и «Ливерпулем», причём шансы представителей Премьер-лиги на заключение сделки оценивались выше. Отмечалось, что для Беллингема основным фактором при выборе клуба будет спортивная составляющая, а не финансовая.

Джуд Беллингем провёл за «Боруссию» 112 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 21 результативный пас на партнёров.