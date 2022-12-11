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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нойер, сломавший ногу, принял решение о своём будущем

11 Декабря 2022 • 12:42 Комментировать

36-летний голкипер Мануэль Нойер, который является игроком мюнхенской «Баварии», принял решение относительно своего будущего после получения тяжелой травмы. Во время отпуска опытный футболист сломал ногу, катаясь на лыжах.

Как стало известно журналистам Bild, Мануэль не собирается завершать карьеру, несмотря на серьезную травму. Из-за этого повреждения вратарь выбыл до конца нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб нашел замену Нойеру на чемпионате мира – 2022. Заменить немца в воротах «Баварии» может голкипер сборной Хорватии и загребского «Динамо» Доминик Ливакович.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер
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