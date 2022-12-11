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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Ювентус» хочет купить топ-игрока «Баварии»

11 Декабря 2022 • 05:37 Комментировать

Полузащитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Леон Горецка может сменить немецкую Бундеслигу на итальянскую Серию А. Об этом сообщает Calciomercato.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в трансфере 27-летнего исполнителя проявляет туринский «Ювентус». Стоимость потенциального перехода оценивается в 65 миллионов евро.

Горецка связан трудовыми обязательствами с «Баварией» до середины 2026 года.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 11 поединках чемпионата Германии, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Леон Горецка Трансферы футбола - зима 2023
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