​Вирц сыграл за «Байер» впервые за 272 дня – он был травмирован

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц вышел на поле в воскресном товарищеском матче команды против «Рейнджерса». В прошлый раз Вирц играл за «фармацевтов» ещё 13 марта. Тогда в игре Бундеслиги с «Кёльном» талантливый футболист получил серьёзную травму колена. Как следствие, Флориан не играл 272 дня.

Портал transfermarkt оценивает 19-летнего Флориана Вирца в 70 миллионов евро. Поскольку полузащитник восстановился, слухи о его возможном переходе в более статусный клуб могут снова появляться регулярно.

За первую команду «Байера» Флориан Вирц провёл 78 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 22 голевых паса.