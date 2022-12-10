Салихамиджич прокомментировал травму Нойера

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич поддержал голкипера Мануэля Нойера, который больше не сыграет в этом сезоне из-за перелома ноги. Напомним, с немцем случился несчастный случай во время отпуска, когда он катался на лыжах.

«Это ужасно, что с Нойером произошёл такой несчастный случай. Наши мысли сейчас рядом с ним. Я разговаривал вчера с Мануэлем, операция прошла хорошо. Нойер получит лучшую поддержку. Он является большой личностью и вернётся сильнее», – цитирует Салихамиджича официальный сайт «Баварии».

«Бавария» может вернуть из аренды Александр Нойера, который выступает за «Монако». Команде нужен игрок на роль основного голкипера.