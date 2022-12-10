Кан: «Новость о травме Нойера шокировала нас»

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан прокомментировал новость о травме Мануэля Нойера. Напомним, голкипер сломал ногу, пока катался на лыжах во время отпуска. В этом сезоне немец больше не поможет своей команде.

«Новость о травме Нойера шокировала нас. Мы поддержим его и сделаем всё возможное, чтобы он поскорее вернулся. Он восстановится после травмы и вернётся на поле сильнее, чем когда-либо», – цитирует Кана официальный сайт «Баварии».

Первым сменщиком Нойера является Свен Ульрайх. Команда может выйти на трансферный рынок, чтобы приобрести хотя бы краткосрочную замену травмированному Нойеру.