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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кан: «Новость о травме Нойера шокировала нас»

10 Декабря 2022 • 15:35 Комментировать

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан прокомментировал новость о травме Мануэля Нойера. Напомним, голкипер сломал ногу, пока катался на лыжах во время отпуска. В этом сезоне немец больше не поможет своей команде.

«Новость о травме Нойера шокировала нас. Мы поддержим его и сделаем всё возможное, чтобы он поскорее вернулся. Он восстановится после травмы и вернётся на поле сильнее, чем когда-либо», – цитирует Кана официальный сайт «Баварии».

Первым сменщиком Нойера является Свен Ульрайх. Команда может выйти на трансферный рынок, чтобы приобрести хотя бы краткосрочную замену травмированному Нойеру.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер Оливер Кан
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