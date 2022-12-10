«Баварии» нужно заплатить компенсацию «Монако», чтобы вернуть Нюбеля из аренды

Мюнхенская «Бавария» оказалась в сложной ситуации после серьёзной травмы своего основного голкипера Мануэля Нойера. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, одним из вариантов для «красной машины» является возвращение из аренды голкипера Александра Нюбеля, который в данный момент выступает в аренде за «Монако».

Тем не менее, если верить источнику, переговоры между сторонами пока даже не стартовали. Чтобы вернуть Нюбеля в команду, «Баварии» нужно будет заплатить «Монако» определённую компенсацию.

Напомним, Нойер больше не сыграет в этом сезоне, так как сломал ногу, находясь в отпуске. Его первым сменщиком в «Баварии» является 34-летний Свен Ульрайх.