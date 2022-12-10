Нойер сломал ногу во время отпуска и выбыл до конца сезона

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер больше не поможет своей команде в нынешнем сезоне. По информации от журналиста Адриена Гренье, немец сломал ногу во время отпуска, в результате чего выбыл до конца кампании.

Напомним, на днях Нойер должен был присоединиться к тренировочному лагерю мюнхенской «Баварии», которая уже активно готовится к возобновлению клубного футбола. Нойер получил отпуск, чтобы отдохнуть после вылета сборной Германии с чемпионата мира, но так и не смог провести это время с пользой.

Таким образом, «Бавария» может задуматься о трансфере нового голкипера в январе, ведь в противном случае, команде придётся обходиться Свеном Ульрайхом в матчах ⅛ финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».