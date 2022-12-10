Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 финала
Хорватия Хорватия 1
Бразилия Бразилия 1
1/4 финала
Нидерланды Нидерланды 2
Аргентина Аргентина 2
1/4 финала
Марокко Марокко
Португалия Португалия
1/4 финала
Англия Англия
Франция Франция
Чемпионат Германии. Бундеслига

Нойер сломал ногу во время отпуска и выбыл до конца сезона

10 Декабря 2022 • 14:26 Комментировать

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер больше не поможет своей команде в нынешнем сезоне. По информации от журналиста Адриена Гренье, немец сломал ногу во время отпуска, в результате чего выбыл до конца кампании.

Напомним, на днях Нойер должен был присоединиться к тренировочному лагерю мюнхенской «Баварии», которая уже активно готовится к возобновлению клубного футбола. Нойер получил отпуск, чтобы отдохнуть после вылета сборной Германии с чемпионата мира, но так и не смог провести это время с пользой.

Таким образом, «Бавария» может задуматься о трансфере нового голкипера в январе, ведь в противном случае, команде придётся обходиться Свеном Ульрайхом в матчах ⅛ финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Декабря
15:02 · Германия. Бундеслига
«Баварии» нужно заплатить компенсацию «Монако», чтобы вернуть Нюбеля из аренды
14:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Источник: «Бавария» откажется обменивать Комана на Пулишича
14:26 · Германия. Бундеслига
Нойер сломал ногу во время отпуска и выбыл до конца сезона
12:34 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» выбыл из гонки за Госенсом, на игрока сейчас претендует всего один клуб
11:59 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов заплатить 150 миллионов евро за Беллингема
11:18 · Германия. Бундеслига
Де Лигт – о своём прогрессе в «Баварии»: «Всё идёт по плану»
10:28 · Германия. Бундеслига
Чупо-Мотинг больше не хочет быть запасным в «Баварии», это осложняет переговоры по новому контракту
09 Декабря
21:14 · Германия. Бундеслига
Де Лигт: «Хотел перейти в большой клуб – и сделал это»
20:40 · Англия. Премьер-лига
Агент — о будущем Лунёва: Рассматриваем Шотландию и Англию
20:24 · Германия. Бундеслига
Игрок сборной Бельгии хочет перейти в «Барселону»
18:31 · Англия. Премьер-лига
Маккенни может переехать в Бундеслигу или АПЛ
18:16 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» хочет усилиться игроком «Боруссии»
15:49 · Германия. Бундеслига
Мален может покинуть «Боруссию» Дортмунд в январе
15:38 · Германия. Бундеслига
Спортивный директор «РБ Лейпцига» Эберль: «Шансы на то, что Лаймер останется составляют 1%»
15:24 · Германия. Бундеслига
«Бавария» в усиленном режиме ведёт переговоры с Эрнандесом по новому контракту
Все новости
Рекомендуем