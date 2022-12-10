«Вольфсбург» выбыл из гонки за Госенсом, на игрока сейчас претендует всего один клуб

Защитник миланского «Интера» Робин Госенс всё ещё может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, немецкий «Вольфсбург» выбыл из гонки за футболистом, но в Бундеслиге остаётся ещё один клуб, который хочет приобрести фуллбека.

Речь идёт о леверкузенском «Байере», который давно обозначил интерес к Госенсу. Тем не менее, если верить источнику, «фармацевты» до сих пор не предпринимали никаких серьёзных действий.

В нынешнем сезоне Госенс не является основным игроком «Интера». Немец выступает за «нерадзурри» с января этого года после перехода из «Аталанты».