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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Вольфсбург» выбыл из гонки за Госенсом, на игрока сейчас претендует всего один клуб

10 Декабря 2022 • 12:34 Комментировать

Защитник миланского «Интера» Робин Госенс всё ещё может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, немецкий «Вольфсбург» выбыл из гонки за футболистом, но в Бундеслиге остаётся ещё один клуб, который хочет приобрести фуллбека.

Речь идёт о леверкузенском «Байере», который давно обозначил интерес к Госенсу. Тем не менее, если верить источнику, «фармацевты» до сих пор не предпринимали никаких серьёзных действий.

В нынешнем сезоне Госенс не является основным игроком «Интера». Немец выступает за «нерадзурри» с января этого года после перехода из «Аталанты».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Вольфсбург Робин Госенс
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