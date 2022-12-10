Де Лигт – о своём прогрессе в «Баварии»: «Всё идёт по плану»

Защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт рассказал о том, доволен ли переходом в команду Юлиана Нагельсманна. Напомним, летом нидерландец перешёл в немецкий клуб из туринского «Ювентуса».

«Как прошли мои первые месяцы в «Баварии»? Очень хорошо. Я думаю, что добился хорошего прогресса в команде. Я очень счастлив. Мы играем очень хорошо. Всё идёт по плану», – цитирует нидерландского футболиста журналист Кристиан Фальк.

Вчера сборная Нидерландов, за которую де Лигт выступал на чемпионате мира, вылетела с турнира на стадии четвертьфинала. Сам Маттейс провёл на соревновании всего один матч в стартовом составе.