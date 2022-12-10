Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 финала
Хорватия Хорватия 1
Бразилия Бразилия 1
1/4 финала
Нидерланды Нидерланды 2
Аргентина Аргентина 2
1/4 финала
Марокко Марокко
Португалия Португалия
1/4 финала
Англия Англия
Франция Франция
Чемпионат Германии. Бундеслига

Чупо-Мотинг больше не хочет быть запасным в «Баварии», это осложняет переговоры по новому контракту

10 Декабря 2022 • 10:28 Комментировать

Нападающий мюнхенской «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг больше не хочет выполнять в клубе роль запасного форварда. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, камерунец не согласится быть сменщиком Гарри Кейна, если англичанин следующим летом перейдёт в команду Юлиана Нагельсманна.

По сведениям источника, требования Чупо-Мотинга заметно усложняют ход переговоров по новому контракту, который заканчивается в конце сезона. Тем не менее, клуб намерен уговорить форварда остаться.

В последние недели перед паузой на чемпионат мира, Чупо-Мотинг отвоевал себе место в стартовом составе «Баварии», отметившись шестью голами и двумя результативными передачами в немецкой Бундеслиге.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Эрик Чупо-Мотинг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Декабря
10:28 · Германия. Бундеслига
Чупо-Мотинг больше не хочет быть запасным в «Баварии», это осложняет переговоры по новому контракту
09 Декабря
21:14 · Германия. Бундеслига
Де Лигт: «Хотел перейти в большой клуб – и сделал это»
20:40 · Англия. Премьер-лига
Агент — о будущем Лунёва: Рассматриваем Шотландию и Англию
20:24 · Германия. Бундеслига
Игрок сборной Бельгии хочет перейти в «Барселону»
18:31 · Англия. Премьер-лига
Маккенни может переехать в Бундеслигу или АПЛ
18:16 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» хочет усилиться игроком «Боруссии»
15:49 · Германия. Бундеслига
Мален может покинуть «Боруссию» Дортмунд в январе
15:38 · Германия. Бундеслига
Спортивный директор «РБ Лейпцига» Эберль: «Шансы на то, что Лаймер останется составляют 1%»
15:24 · Германия. Бундеслига
«Бавария» в усиленном режиме ведёт переговоры с Эрнандесом по новому контракту
15:24 · Германия. Бундеслига
Лунёву не дали визу на въезд в Шотландию
13:04 · Англия. Премьер-лига
На радаре у «Барселоны» находятся 7 футболистов, которые летом могут стать свободными агентами 2
12:18 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Флик не жалеет, что не вызвал Хуммельса в сборную Германии на чемпионат мира
12:12 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не интересовался услугами Сане
11:49 · Англия. Премьер-лига
Упамекано сравнил Мбаппе и Холанна как соперников
08 Декабря
23:32 · Германия. Бундеслига
Коло-Муани интересен «Баварии»
Все новости
Рекомендуем