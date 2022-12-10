Чупо-Мотинг больше не хочет быть запасным в «Баварии», это осложняет переговоры по новому контракту

Нападающий мюнхенской «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг больше не хочет выполнять в клубе роль запасного форварда. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, камерунец не согласится быть сменщиком Гарри Кейна, если англичанин следующим летом перейдёт в команду Юлиана Нагельсманна.

По сведениям источника, требования Чупо-Мотинга заметно усложняют ход переговоров по новому контракту, который заканчивается в конце сезона. Тем не менее, клуб намерен уговорить форварда остаться.

В последние недели перед паузой на чемпионат мира, Чупо-Мотинг отвоевал себе место в стартовом составе «Баварии», отметившись шестью голами и двумя результативными передачами в немецкой Бундеслиге.