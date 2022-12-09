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Чемпионат Германии. Бундеслига

Игрок сборной Бельгии хочет перейти в «Барселону»

09 Декабря 2022 • 20:24 Комментировать

Фланговый защитник сборной Бельгии и дортмундской «Боруссии» Тома Менье может сменить Бундеслигу на испанскую Ла Лигу. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Согласно данным журналистов, 31-летний латераль готов перейти в каталонскую «Барселону», которая проявляет к нему интерес. Сумма потенциальной сделки оценивается в семь миллионов евро.

Менье выступает за «Боруссию» с лета 2020 года. В нынешнем сезоне чемпионата Германии Тома провел восемь матчей, в которых получил две желтые карточки. Трудовое соглашение бельгийца с «Боруссией» рассчитано до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Дортмунд Тома Менье Трансферы футбола - зима 2023
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