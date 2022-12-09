«Ювентус» хочет усилиться игроком «Боруссии»

Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру может сменить клубную прописку по завершении нынешнего сезона. Об этом сообщил посредством социальных сетей инсайдер Экрем Конур.

Согласно сведениям источника, в трансфере португальского футболиста заинтересован туринский «Ювентус». Руководство «старой синьоры» предпримет попытку заполучить игрока в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Рафаэл провел 20 поединков за дортмундскую команду, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Стоимость 28-летнего защитника оценивается в 20 миллионов евро, а его контракт рассчитан до лета 2023 года.