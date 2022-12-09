Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 финала
Хорватия Хорватия
Бразилия Бразилия
1/4 финала
Нидерланды Нидерланды
Аргентина Аргентина
1/4 финала
Марокко Марокко
Португалия Португалия
1/4 финала
Англия Англия
Франция Франция
Чемпионат Германии. Бундеслига

Мален может покинуть «Боруссию» Дортмунд в январе

09 Декабря 2022 • 15:49 Комментировать

Нападающий дортмундской «Боруссии» Дониэлл Мален может сменить клубную прописку уже в зимнее трансферное окно. По информации от журналиста Николо Скиры, уход нидерландца в январе вполне вероятен.

В нынешнем сезоне Мален пока не оправдывает надежды руководства дортмундской «Боруссии». В 10 матчах чемпионата Германии форвард отметился всего лишь одним забитым голом. В своём первом сезоне игрок записал на свой счёт 5 мячей и 3 ассиста.

Напомним, Мален перебрался в «Боруссию» Дортмунд из ПСВ Эйндховен летом 2021 года после успешных выступлений на Евро-2020 с двумя результативными передачами за сборную Нидерландов. Тем не менее, игрок не попал в итоговую заявку «оранжевых» на мундиаль в Катаре.

Ранее сообщалось, что в трансфере Малена заинтересована испанская «Севилья».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Дониэлл Мален
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Декабря
15:49 · Германия. Бундеслига
Мален может покинуть «Боруссию» Дортмунд в январе
15:38 · Германия. Бундеслига
Спортивный директор «РБ Лейпцига» Эберль: «Шансы на то, что Лаймер останется составляют 1%»
15:24 · Германия. Бундеслига
«Бавария» в усиленном режиме ведёт переговоры с Эрнандесом по новому контракту
15:24 · Германия. Бундеслига
Лунёву не дали визу на въезд в Шотландию
13:04 · Англия. Премьер-лига
На радаре у «Барселоны» находятся 7 футболистов, которые летом могут стать свободными агентами 2
12:18 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Флик не жалеет, что не вызвал Хуммельса в сборную Германии на чемпионат мира
12:12 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не интересовался услугами Сане
11:49 · Англия. Премьер-лига
Упамекано сравнил Мбаппе и Холанна как соперников
08 Декабря
23:32 · Германия. Бундеслига
Коло-Муани интересен «Баварии»
17:21 · Германия. Бундеслига
«Барселона» может подписать форварда сборной Германии
16:40 · Германия. Бундеслига
Орлов считает, что Черчесов может работать в Бундеслиге
16:22 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» и «Боруссия» нацелились на японца с ценником 30 миллионов евро
15:26 · Россия. Премьер-лига
Агент считает, что переход Инкапье в российский клуб маловероятен
14:34 · Германия. Бундеслига
Беллингем сообщит «Боруссии» о желании уйти
13:53 · Германия. Бундеслига
«Бавария» отказалась от Фелиша
Все новости
Рекомендуем