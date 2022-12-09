Мален может покинуть «Боруссию» Дортмунд в январе

Нападающий дортмундской «Боруссии» Дониэлл Мален может сменить клубную прописку уже в зимнее трансферное окно. По информации от журналиста Николо Скиры, уход нидерландца в январе вполне вероятен.

В нынешнем сезоне Мален пока не оправдывает надежды руководства дортмундской «Боруссии». В 10 матчах чемпионата Германии форвард отметился всего лишь одним забитым голом. В своём первом сезоне игрок записал на свой счёт 5 мячей и 3 ассиста.

Напомним, Мален перебрался в «Боруссию» Дортмунд из ПСВ Эйндховен летом 2021 года после успешных выступлений на Евро-2020 с двумя результативными передачами за сборную Нидерландов. Тем не менее, игрок не попал в итоговую заявку «оранжевых» на мундиаль в Катаре.

Ранее сообщалось, что в трансфере Малена заинтересована испанская «Севилья».