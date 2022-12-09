Спортивный директор «РБ Лейпцига» Эберль: «Шансы на то, что Лаймер останется составляют 1%»

Новый спортивный директор «РБ Лейпцига» Макс Эберль оценил шансы команды сохранить полузащитника Конрада Лаймера, у которого в конце сезона заканчивается контракт с «быками».

«Когда я работал в «Боруссии» Мёнхенгладбах, я сказал Конраду: «Если ты не перейдёшь в Гладбах, я приду в «РБ Лейпциг». Я знаю, что шансы на продление контракта совсем минимальны. Я бы оценил их в 1%. Тем не менее, пока Лаймер здесь, я буду бороться за то, чтобы он остался», – сказал Эберль на пресс-конференции.

Немецкий журналист Флориан Плеттенберг в социальных сетях возразил Эберлю, заявив, что Лаймер уже совершенно точно не продлит контракт с «РБ Лейпцигом». Австриец окончательно согласовал переход в мюнхенскую «Баварию» следующим летом.