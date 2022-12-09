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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» в усиленном режиме ведёт переговоры с Эрнандесом по новому контракту

09 Декабря 2022 • 15:24 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» хочет как можно скорее перезаключить контракт со своим защитником Люка Эрнандесом. По информации от немецкого инсайдера Кристиана Фалька, спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич в усиленном режиме ведёт переговоры с футболистом по поводу нового соглашения.

«Баварию» не смущает травма, из-за которой Эрнандес должен будет пропустить длительное время. В клубе давно решили продлить контракт с французским защитником, который также является самым дорогим футболистом в истории мюнхенцев. В своё время «Бавария» заплатила за него мадридскому «Атлетико» 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хасан Салихамиджич Люка Эрнандес
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