«Бавария» в усиленном режиме ведёт переговоры с Эрнандесом по новому контракту

Мюнхенская «Бавария» хочет как можно скорее перезаключить контракт со своим защитником Люка Эрнандесом. По информации от немецкого инсайдера Кристиана Фалька, спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич в усиленном режиме ведёт переговоры с футболистом по поводу нового соглашения.

«Баварию» не смущает травма, из-за которой Эрнандес должен будет пропустить длительное время. В клубе давно решили продлить контракт с французским защитником, который также является самым дорогим футболистом в истории мюнхенцев. В своё время «Бавария» заплатила за него мадридскому «Атлетико» 80 миллионов евро.