Лунёву не дали визу на въезд в Шотландию

Агент Антон Смирнов, представляющий интересы вратаря «Байера» Андрея Лунёва заявил, что голкиперу отказали в выдаче визы на въезд в Великобританию.

«Байеру» сегодня лететь в Глазго на товарищеский матч с «Рейнджерс», всеми получены визы и разрешения на въезд, кроме… Андрея. И никакой информации ни по отказу, ни по срокам», — написал Смирнов в телеграм-канале «Честность — не порок».

Агент отметил, что британцы являются главными врагами России, ведь даже американцы выдали игроку визу на три года.

Контрольная игра между «Байером» и «Рейнджерс» пройдет 10 декабря в 16:00 по московскому времени.