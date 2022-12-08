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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» может подписать форварда сборной Германии

08 Декабря 2022 • 17:21 Комментировать

«Барселона» изучает трансферный рынок, намереваясь усилить свой состав в следующем году. Испанское издание Sport утверждает, что в стан каталонцев может перебраться Юссуфа Мукоко – талантливый нападающий дортмундской «Боруссии».

Юссуфа Мукоко может перейти в «Барселону» бесплатно, ведь его контракт рассчитан до конца нынешнего сезона. Учитывая финансовую ситуацию, этот вариант привлекает каталонцев.

18-летний Юссуфа Мукоко забил 11 голов и отдал 8 голевых передач в 59 играх за «Боруссию». Осенью молодой нападающий дебютировал за сборную Германии. Мукоко ездил на чемпионат мира, где вышел на замену в концовке одного из матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Дортмунд Юссуфа Мукоко трансферы футбола - лето 2023
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