Беллингем сообщит «Боруссии» о желании уйти

Похоже, полузащитник Джуд Беллингем решил идти на повышение в более статусный клуб. Как сообщает немецкий Bild, после чемпионата мира 19-летний полузащитник сообщит дортмундской «Боруссии» о своём желании уйти.

Фаворитом в гонке за Джудом Беллингемом считается «Ливерпуль», которому как раз остро нужны футболисты в среднюю линию. Впрочем, ещё несколько грандов европейского футбола тоже держат талантливого англичанина на карандаше.

Ранее сообщалось, что трансфер Джуда Беллингема может стоить в районе 150 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Джуд Беллингем забил 9 голов и отдал 3 голевых паса в 22 матчах за «Боруссию».