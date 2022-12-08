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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» отказалась от Фелиша

08 Декабря 2022 • 13:53 Комментировать

«Бавария» больше не претендует на нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша. По информации от журналиста Керри Хау, португалец был на радаре у мюнхенского клуба этим летом, но переговоры с «матрасниками» не увенчались успехом. После этого руководство немцев вычеркнуло Фелиша из своего шорт-листа.

Среди претендентов на Фелиша теперь остаются всего 4 команды. Ранее сообщалось, что с агентом футболиста Жорже Мендешем уже контактировали такие клубы, как «Арсенал», «ПСЖ» и «Челси».

Фелиш недавно заявил, что пока не занимается вопросом касательно своего будущего, так как полностью сфокусирован на выступлениях за сборную Португалии на чемпионате мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Атлетико Мадрид Жоау Фелиш
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