«Бавария» отказалась от Фелиша

«Бавария» больше не претендует на нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша. По информации от журналиста Керри Хау, португалец был на радаре у мюнхенского клуба этим летом, но переговоры с «матрасниками» не увенчались успехом. После этого руководство немцев вычеркнуло Фелиша из своего шорт-листа.

Среди претендентов на Фелиша теперь остаются всего 4 команды. Ранее сообщалось, что с агентом футболиста Жорже Мендешем уже контактировали такие клубы, как «Арсенал», «ПСЖ» и «Челси».

Фелиш недавно заявил, что пока не занимается вопросом касательно своего будущего, так как полностью сфокусирован на выступлениях за сборную Португалии на чемпионате мира.